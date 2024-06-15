Овчаренко Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Белокосечитов Михаил Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Унгефуг Нина Егоровна
Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
26.11.1939
Дочь: Конева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Овчаренко Майя Егоровна
Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Овчаренко Виктор Егорович
Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно