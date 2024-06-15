Овчаренко Прасковья Михайловна 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Белокосечитов Михаил Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Унгефуг Нина Егоровна

Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
26.11.1939

Дочь: Конева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Овчаренко Майя Егоровна

Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Овчаренко Виктор Егорович

Отец ребёнка: Овчаренко Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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