Катерина Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина Самсонова

Катерина Самсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Логвин Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно