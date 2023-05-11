Катерина Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Логвин Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно