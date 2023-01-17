Малинина Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Малинин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Малинин Ириней Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Малинин Кир Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Малинина Павла Александровна
Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Малинин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Малинина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно