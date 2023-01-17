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Малинина Александра Петровна

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Место рождения

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Малинин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Малинин Ириней Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малинин Кир Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Малинина Павла Александровна

Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Малинин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Малинина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Малинин Александр Петрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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