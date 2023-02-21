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Чередов Михей Перфильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Чередов Перфил Петров

Мать: Чередова Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Афанасий Михеевич

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Михеевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Фёкла Михеевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Пётр Михеевич

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Евдокия Михеевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Чередов Карп Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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