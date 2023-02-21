Чередов Михей Перфильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Чередов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чередов Афанасий Михеевич
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Михеевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Фёкла Михеевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно