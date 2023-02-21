Аксёненко Михаил
Место рожденияРоссия, Алтай, Ларичиха
Дата рождения10.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1975
Отец: Аксёненко Владимир
Мать: Аксёненко Нина
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
08.03.1999
Сын: Аксёненко Александр
Мать ребёнка: Аксёненко Ирина
Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
10.10.2004
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Аксёненко Ирина
Россия, Алтай, Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёненко Ирина