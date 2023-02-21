Аксёненко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко Михаил

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Место рождения

Россия, Алтай, Ларичиха

Дата рождения

10.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1975

Отец: Аксёненко Владимир

Мать: Аксёненко Нина

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
08.03.1999

Сын: Аксёненко Александр

Мать ребёнка: Аксёненко Ирина

Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
10.10.2004

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Аксёненко Ирина

Россия, Алтай, Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёненко Ирина

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