Ярочкин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1929
Дата смерти02.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1959
Дочь: Куприянова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Ярочкина Евстолия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2015