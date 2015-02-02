Ярочкин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярочкин Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1929

Дата смерти

02.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1959

Дочь: Куприянова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Ярочкина Евстолия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярочкина Евстолия Николаевна

Смерть
02.02.2015
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