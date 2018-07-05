Остапишина Анастасия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапишина Анастасия Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2018

Отец: не указан

Мать: Остапишина Мария Валерьевна

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