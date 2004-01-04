Третьяк (Орлова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1929
Дата смерти04.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяк Константин Николаевич
Палатка, Хасынский, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяк Константин Николаевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2004
Саратов Саратовская область Россия