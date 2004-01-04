Третьяк (Орлова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяк (Орлова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

14.07.1929

Дата смерти

04.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяк Константин Николаевич

Палатка, Хасынский, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяк Константин Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяк Константин Николаевич

Смерть
04.01.2004
Саратов Саратовская область Россия
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