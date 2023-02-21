Мартынов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1950

Отец: Мартынов Николай Васильевич

Мать: Мартынова Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
28.11.1968

Сын: Мартынов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Мартынова Галина Григорьевна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.04.1970

Сын: Мартынов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Мартынова Галина Григорьевна

Бракосочетание
01.04.?

Жена: Мартынова Галина Григорьевна

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