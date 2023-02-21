Мартынов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1950
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1950
Рождение ребёнка
28.11.1968
Сын: Мартынов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Мартынова Галина Григорьевна
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.04.1970
Сын: Мартынов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Мартынова Галина Григорьевна
Бракосочетание
01.04.?