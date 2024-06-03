Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Черман Иван Елиферьевич

Мать: Барбар Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобач Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Лобач Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобач Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Лобач Виктор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобач Виктор Константинович

Смерть
Неизвестно

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