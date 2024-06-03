Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Черман Иван Елиферьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобач Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Лобач Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобач Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Лобач Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно