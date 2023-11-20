Злобин Алексей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Злобин Григорей Никонов
Мать: Злобина Агрипина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Злобин Григорей Алексеевич
Мать ребёнка: Злобина Кристина Яковлева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Злобина Кристина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно