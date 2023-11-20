Злобин Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Алексей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Злобин Григорей Никонов

Мать: Злобина Агрипина

Рождение ребёнка
1840

Сын: Злобин Григорей Алексеевич

Мать ребёнка: Злобина Кристина Яковлева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Злобина Кристина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Кристина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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