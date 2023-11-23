Исрафилова Тамила Нуритдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исрафилова Тамила Нуритдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2004

Сын: Исрафилов Ильдар Анварович

Отец ребёнка: Исрафилов Анвар Камилович

Рождение ребёнка
17.01.2008

Сын: Исрафилов Родион Анварович

Отец ребёнка: Исрафилов Анвар Камилович

Рождение ребёнка
21.03.2012

Сын: Исрафилов Эмиль Анварович

Отец ребёнка: Исрафилов Анвар Камилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исрафилов Анвар Камилович

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