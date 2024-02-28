Черкас Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1879
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-145,зап.-15
Бракосочетание
11.09.1900
Жена: Черкас София Федоровна
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-205,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Черкас София Федоровна
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-67,зап.-12
Смерть
Неизвестно