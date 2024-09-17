Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860
Отец: Андрей Андрианович
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Смерть
После 1885