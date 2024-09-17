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Андрей Андреевич

Место рождения

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Вычислено 1883 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: Андрей Андрианович

Мать: не указана

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Смерть
После 1885

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