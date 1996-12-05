Кожухов Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухов Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1996

Отец: Кожухов Виктор Васильевич

Мать: Кожухова Ольга Викторовна

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