Дорофеева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дорофеев Матвей Петрович

Отец ребёнка: Дорофеев Петр

Рождение ребёнка
1872

Сын: Дорофеев Андриан Петрович

Отец ребёнка: Дорофеев Петр

Рождение ребёнка
1878

Сын: Дорофеев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Дорофеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Дорофеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Дорофеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Яков Петрович

Отец ребёнка: Дорофеев Петр

Смерть
Неизвестно
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