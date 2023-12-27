Дорофеева Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Дорофеев Петр
Рождение ребёнка
1872
Сын: Дорофеев Андриан Петрович
Отец ребёнка: Дорофеев Петр
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дорофеев Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Дорофеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Дорофеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Дорофеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дорофеев Петр
Смерть
Неизвестно