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Ульянов Семен Варфоломеевич

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Варфоломей Ульянович

Мать: Марья Васильевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ульянов Иван большой Семенович

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ульянов Иван меньший Семенович

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Пелагея

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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