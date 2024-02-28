Ульянов Семен Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Варфоломей Ульянович
Мать: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ульянов Иван большой Семенович
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ульянов Иван меньший Семенович
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Пелагея
Смерть
Неизвестно