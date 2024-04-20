Валькова (Кошкарова) Элеонора Константиновна
Место рождения
Дата рождения02.03.1969
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вальков Сергей Александрович
Бракосочетание
27.10.1990
Мама сшила себе сама свадебное платье
Рождение ребёнка
01.10.1991
Сын: Вальков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Вальков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
02.09.1996
Дочь: Валькова Дарья
Отец ребёнка: Вальков Сергей Александрович
Развод
14.02.2014