Валькова (Кошкарова) Элеонора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валькова (Кошкарова) Элеонора Константиновна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

02.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1969

Отец: Кашкаров Константин

Мать: Кашкарова (Медведева) Лариса Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Вальков Сергей Александрович

Бракосочетание
27.10.1990

Муж: Вальков Сергей Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Мама сшила себе сама свадебное платье
Рождение ребёнка
01.10.1991

Сын: Вальков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Вальков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
02.09.1996

Дочь: Валькова Дарья

Отец ребёнка: Вальков Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
14.02.2014

Муж: Вальков Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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