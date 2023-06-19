Карцев Илья Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарцев Илья Карпович

Карцев Илья Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Между 1857 и 1859 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карцев Карп Артамонович

Мать: Карцева Агриппина (Графена) Игнатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно