Бузунов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузунов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузунов Василий Степанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузунова Анфиса (Фиса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузунова Анфиса (Фиса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузунова Анфиса (Фиса)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузунова Анфиса (Фиса)

Смерть
Неизвестно