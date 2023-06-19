Белякова Акилина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1881
Рождение ребёнка
21.03.1894
Сын: Беляков Василий Тихонович
Отец ребёнка: Беляков Тихон Константинов
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Белякова Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Беляков Тихон Константинов
Смерть
Неизвестно