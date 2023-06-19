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Белякова Акилина Гавриловна

Место рождения

Левино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Левино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
09.09.1881

Муж: Беляков Тихон Константинов

Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Беляков Василий Тихонович

Отец ребёнка: Беляков Тихон Константинов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Белякова Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Беляков Тихон Константинов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно