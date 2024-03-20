Чичагов Михаил Никифорович
Место рожденияSaint Petersburg, Russian Empire
Дата рождения04.05.1819
Дата смерти05.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1819
Отец: Чичагов Никифор Петрович
Мать: Чичагова Анна Васильевна
Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
24.08.1851
Сын: Чичагов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна
Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
05.09.1852
Сын: Чичагов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна
Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
09.06.1856
Сын: Чичагов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чичагов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
В 1856 году полковник артиллерии, позже генерал-майор. Военноначальник в Калуге.
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
05.06.1866
Kaluga, Kaluga Oblast, Russia
Похороны
06.07.1866
Смоленское православное кладбище,приблизительно в 50 метрах на запад от колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери.