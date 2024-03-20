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Чичагов Михаил Никифорович

Место рождения

Saint Petersburg, Russian Empire

Дата рождения

04.05.1819

Дата смерти

05.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1819

Отец: Чичагов Никифор Петрович

Мать: Чичагова Анна Васильевна

Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
24.08.1851

Сын: Чичагов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна

Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
05.09.1852

Сын: Чичагов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна

Saint Petersburg, Russian Empire
Рождение ребёнка
09.06.1856

Сын: Чичагов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна

Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чичагов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чичагова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичагова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
В 1856 году полковник артиллерии, позже генерал-майор. Военноначальник в Калуге.
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
05.06.1866
Kaluga, Kaluga Oblast, Russia
Похороны
06.07.1866
Смоленское православное кладбище,приблизительно в 50 метрах на запад от колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери.
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