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Матросов Биккул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ибраев Матрос

Мать: Хусаинова Зяги

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Биккулова Сахибя

Мать ребёнка: Адылева Салиха

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Биккулова Бархия

Мать ребёнка: Адылева Салиха

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Биккулова Сагия

Мать ребёнка: Адылева Салиха

Рождение ребёнка
1811

Сын: Биккулов Бикмухамет

Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Биккулов Биккиня

Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Биккулова Махмубя

Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Биккулова Махмузя

Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Биккулов Ермухамет

Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адылева Салиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдикьева Ферхана

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно