Матросов Биккул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Ибраев Матрос
Мать: Хусаинова Зяги
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Биккулова Сахибя
Мать ребёнка: Адылева Салиха
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Биккулова Бархия
Мать ребёнка: Адылева Салиха
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Биккулова Сагия
Мать ребёнка: Адылева Салиха
Рождение ребёнка
1811
Сын: Биккулов Бикмухамет
Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Биккулов Биккиня
Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Биккулова Махмубя
Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Биккулова Махмузя
Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Биккулов Ермухамет
Мать ребёнка: Абдикьева Ферхана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адылева Салиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдикьева Ферхана
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно