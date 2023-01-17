Шершневич Вадим Габриэлевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1893
Дата смерти18.05.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.05.1842
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение
05.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893 по 1907
Место жительства
С 1907
Москва, город федерального значения Москва