Шершневич Вадим Габриэлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершневич Вадим Габриэлевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.02.1893

Дата смерти

18.05.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.05.1842
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение
05.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1893 по 1907
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1907
Москва, город федерального значения Москва
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