Преображенская Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Преображенский Юрий Александрович

Отец ребёнка: Преображенский Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Преображенский Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1970
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