Преображенская Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Преображенский Юрий Александрович
Отец ребёнка: Преображенский Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Преображенский Александр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1970