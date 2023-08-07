Евдокия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Емельян Евстифеевич

Отец ребёнка: Евстифей Ильич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Анофрий Евстифеевич

Отец ребёнка: Евстифей Ильич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Софья Евстифеевна

Отец ребёнка: Евстифей Ильич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Арефий Евстифеевич

Отец ребёнка: Евстифей Ильич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устинья Евстифеевна

Отец ребёнка: Евстифей Ильич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марфа Евстифеевна

Отец ребёнка: Евстифей Ильич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ксения Евстифеевна

Отец ребёнка: Евстифей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстифей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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