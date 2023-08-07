Евдокия Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Емельян Евстифеевич
Отец ребёнка: Евстифей Ильич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Анофрий Евстифеевич
Отец ребёнка: Евстифей Ильич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Софья Евстифеевна
Отец ребёнка: Евстифей Ильич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Арефий Евстифеевич
Отец ребёнка: Евстифей Ильич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устинья Евстифеевна
Отец ребёнка: Евстифей Ильич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марфа Евстифеевна
Отец ребёнка: Евстифей Ильич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ксения Евстифеевна
Отец ребёнка: Евстифей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстифей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно