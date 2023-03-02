Горшков (Горшков (Мухина)) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков (Горшков (Мухина)) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1898 г.р.
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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
10.04.1896

Муж: Горшков (горшков) Дмитрий

Бракосочетание
10.04.1896

Муж: Горшков (горшков) Дмитрий

Рождение ребёнка
04.07.1898

Дочь: Фомичева Марфа

Отец ребёнка: Горшков (горшков) Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков (горшков) Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков (горшков) Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков (горшков) Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков (горшков) Дмитрий

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