Шабанов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1985
Сын: Шабанов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Шабанова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.1986
Сын: Шабанов Роман Владимирович
Мать ребёнка: Шабанова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1987
Дочь: Шабанова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Шабанова Ольга Михайловна