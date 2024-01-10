Шабанов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1985

Сын: Шабанов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Шабанова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1986

Сын: Шабанов Роман Владимирович

Мать ребёнка: Шабанова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1987

Дочь: Шабанова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Шабанова Ольга Михайловна

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