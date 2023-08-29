Новожилова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1925
Дочь: Новожилова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Новожилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Новожилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Новожилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова Нина Александровна
Отец ребёнка: Новожилов Александр
Смерть
Неизвестно