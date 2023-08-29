Новожилова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1925

Дочь: Новожилова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Новожилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Новожилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Новожилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова Нина Александровна

Отец ребёнка: Новожилов Александр

Смерть
Неизвестно
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