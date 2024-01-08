Ковалева Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева Прасковья Степановна

Ковалева Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ковалев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Демьянова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьянов Андрей Ульянович

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close