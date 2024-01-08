Ковалева Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ковалев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Демьянова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Демьянов Андрей Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985