Останина Нина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1911
Дата смерти09.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1931
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорин Василий Степанович
Смерть
09.05.1990