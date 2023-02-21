Останина Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Нина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1911

Дата смерти

09.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1931

Муж: не указан

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорин Василий Степанович

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.05.1990
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