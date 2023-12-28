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Кубасов Алексей Леонидович
Кубасов Алексей Леонидович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.?
Пол
Мужской
Отец
Кубасов Леонид Алексеевич
Мать
Кубасова Александра Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?
Отец:
Кубасов Леонид Алексеевич
Мать:
Кубасова Александра Николаевна
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