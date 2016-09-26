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Ткаченко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

04.12.1939

Дата смерти

26.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 или 1909 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939

Отец: Ткаченко Андрей Андреевич

Мать: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
26.12.1964

Жена: Ткаченко Людмила Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Водитель | Место работы: Скорая помощь Должность: Водитель
Работа или профессия
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Водитель | Место работы: ПАО Ростсельмаш Должность: Водитель Машиностроительный завод
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Образование
Неизвестно
Специальность: Шофёр
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
26.09.2016
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Ленинский Лесхоз, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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