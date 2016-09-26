Ткаченко Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1939
Дата смерти26.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939
Бракосочетание
26.12.1964
Рождение ребёнка
13.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель | Место работы: Скорая помощь Должность: Водитель
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель | Место работы: ПАО Ростсельмаш Должность: Водитель Машиностроительный завод
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Образование
Неизвестно
Специальность: Шофёр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.2016
Похороны
Неизвестно
Ленинский Лесхоз, Азовский муниципальный район, Ростовская область