Шемакова (Шошина) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемакова (Шошина) Надежда Андреевна

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Место рождения

г. Кондопога

Дата рождения

01.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938

Отец: Шошин Андрей Иванович

Мать: Елизавета Ивановна

г. Кондопога
Бракосочетание
1966

Муж: Шемаков Виктор Федорович

г. Ленинград
Рождение ребёнка
28.06.1967

Сын: Шемаков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Шемаков Виктор Федорович

г Ленинград
Рождение ребёнка
27.11.1970

Сын: Шемаков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Шемаков Виктор Федорович

г Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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