Шемакова (Шошина) Надежда Андреевна
Место рожденияг. Кондопога
Дата рождения01.11.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938
Отец: Шошин Андрей Иванович
Мать: Елизавета Ивановна
г. Кондопога
Бракосочетание
1966
г. Ленинград
Рождение ребёнка
28.06.1967
Сын: Шемаков Андрей Викторович
Отец ребёнка: Шемаков Виктор Федорович
г Ленинград
Рождение ребёнка
27.11.1970
Сын: Шемаков Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Шемаков Виктор Федорович
г Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно