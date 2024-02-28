Пятышев Григорий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Пятышев Лаврентий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1867
Дочь: Пятышева Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна
Запись из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000333378#345
Рождение ребёнка
07.02.1872
Сын: Пятышев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна
Запись из метрической книги о рождении - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000333395#688
Рождение ребёнка
03.05.1873 ст.
Сын: Пятышев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
26.04.1876
Сын: Пятышев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна
Запись о рождении из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000333407#486
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятышев Прокофий Григорьевич
Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно