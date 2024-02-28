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Пятышев Григорий Лаврентьевич

Место рождения

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Пятышев Лаврентий Федорович

Мать: не указана

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.10.1867

Дочь: Пятышева Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Запись из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000333378#345
Рождение ребёнка
07.02.1872

Сын: Пятышев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Запись из метрической книги о рождении - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000333395#688
Рождение ребёнка
03.05.1873 ст.

Сын: Пятышев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.04.1876

Сын: Пятышев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Запись о рождении из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000333407#486
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятышев Прокофий Григорьевич

Мать ребёнка: Пятышева Екатерина Семеновна

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятышева Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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