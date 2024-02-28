Левашева (Ефанова) Васса (Елизавета) Филиппова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Ефанов Филипп Игнатов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1893
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1893
Дочь: Анисия Николаева
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Рождение ребёнка
16.05.1898
Дочь: Ирина Николаева
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1901
Дочь: Акилина Николаева
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1902
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1905
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Рождение ребёнка
11.02.1908
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1910
Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов
Смерть
Неизвестно