Левашева (Ефанова) Васса (Елизавета) Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Ефанова) Васса (Елизавета) Филиппова

Место рождения

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ефанов Филипп Игнатов

Мать: не указана

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.01.1893

Муж: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: Анисия Николаева

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.05.1898

Дочь: Ирина Николаева

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.06.1901

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1902

Сын: Левашов Стефан Николаев

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1905

Сын: Левашов Семен Николаев

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.06.1910

Сын: Левашов Петр Николаев

Отец ребёнка: Левашов Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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