Наумцев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумцев Иван Михайлович

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Место рождения

Спасское, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Спасское, Сорочинский, Оренбургская область
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