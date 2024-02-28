Пименова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980
Отец: Чугунов Николай Михайлович
Мать: Чугунова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.2002
Дочь: Пименова Евгения Олеговна
Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.2004
Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович
Рождение ребёнка
24.12.2012
Сын: Пименов Станислав Олегович
Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пименова Евгения
Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно