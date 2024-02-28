Пименова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980

Отец: Чугунов Николай Михайлович

Мать: Чугунова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.2002

Дочь: Пименова Евгения Олеговна

Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.2004

Сын: Пименов Павел Олегович

Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович

Рождение ребёнка
24.12.2012

Сын: Пименов Станислав Олегович

Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пименова Евгения

Отец ребёнка: Пименов Олег Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Олег Михайлович

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