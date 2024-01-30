Свистунов Максим Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунов Максим Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.2017

Дочь: Свистунова Милана Максимовна

Мать ребёнка: Свистунова Арина Юрьевна

Бракосочетание
16.01.2020

Жена: Свистунова Арина Юрьевна

Бракосочетание
16.01.2020

Жена: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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