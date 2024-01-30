Свистунов Максим Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2017
Дочь: Свистунова Милана Максимовна
Мать ребёнка: Свистунова Арина Юрьевна
Бракосочетание
16.01.2020
Жена: Свистунова Арина Юрьевна
Бракосочетание
16.01.2020
Жена: не указана
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область