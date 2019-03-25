Протасова (Гречушникова) Лидия Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения26.01.1961
Дата смерти25.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961
Бракосочетание
21.06.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.2019