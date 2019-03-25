Протасова (Гречушникова) Лидия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Гречушникова) Лидия Вячеславовна

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

26.01.1961

Дата смерти

25.03.2019

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961

Отец: Гречушников Вячеслав Яковлевич

Мать: Гречушникова Клавдия Петровна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
21.06.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
25.03.2019
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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