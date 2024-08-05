Трофимов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Василий Трофимович
Мать: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Бракосочетание
1871
Жена: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Трофимов Капитон Алексеевич
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Трофимов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Трофимова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1882
Дочь: (Трофимова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно