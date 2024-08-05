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Трофимов Алексей Васильевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Василий Трофимович

Мать: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Трофимов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1871

Жена: Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Трофимов Капитон Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Трофимов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Трофимова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1882

Дочь: (Трофимова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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