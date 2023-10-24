Кожаева (Захарова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1968
Сын: Кожаев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кожаев Владимир Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожаев Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Кожаев Владимир Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожаев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Кожаев Владимир Лаврентьевич