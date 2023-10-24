Кожаева (Захарова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожаева (Захарова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1968

Сын: Кожаев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кожаев Владимир Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожаев Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Кожаев Владимир Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожаев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Кожаев Владимир Лаврентьевич

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