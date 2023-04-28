Прасолова (Чинзева) Матрона Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова (Чинзева) Матрона Кириллова

Место рождения

Желтиково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1860 и 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Желтиково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.08.1903 ст.

Муж: Прасолов Иродеон Егоров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.

Дочь: Фекла Родионова

Отец ребёнка: Прасолов Иродеон Егоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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