Прасолова (Чинзева) Матрона Кириллова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1903 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.
Дочь: Фекла Родионова
Отец ребёнка: Прасолов Иродеон Егоров
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно