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Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Место рождения

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

15.06.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Чупрунов Леонтий Иванович

Мать: Чупрунова Феодора Захаровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1876

Сын: Чупрунов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.

Дочь: Костина Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна

Крёстные: Раменской волости деревни Поповки крестьянин Семен Филиппов и села Речицы крестьянская жена Настасья Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1881

Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
?.03.1884

Дочь: Чупрунова Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1886 ст.

Дочь: Чупрунова Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Села Речицы крестьянин Ермолай Иванович Гуляев и того же села крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
09.06.1888

Дочь: Чупрунова Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крёстные: крестьянин села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник андрей Лебедев
Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крёстные: села Речтцы крестьянин Иван Александрович Константинов и дого же села крестьянская дочь девица Матрона Васильевна Чупрунова, священник Павел Архангельский
Смерть
15.06.1901
Умер от чахотки в возрасте 49 лет
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