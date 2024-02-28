Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти15.06.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
?.01.1876
Сын: Чупрунов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.
Дочь: Костина Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна
Крёстные: Раменской волости деревни Поповки крестьянин Семен Филиппов и села Речицы крестьянская жена Настасья Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1881
Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
?.03.1884
Дочь: Чупрунова Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
18.06.1886 ст.
Дочь: Чупрунова Агрипина Прокопьевна
Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна
Села Речицы крестьянин Ермолай Иванович Гуляев и того же села крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
09.06.1888
Дочь: Чупрунова Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна
Крёстные: крестьянин села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Зайцева, священник андрей Лебедев
Рождение ребёнка
24.03.1899
Сын: Чупрунов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Чупрунова Александра Семёновна
Крёстные: села Речтцы крестьянин Иван Александрович Константинов и дого же села крестьянская дочь девица Матрона Васильевна Чупрунова, священник Павел Архангельский
Смерть
15.06.1901
Умер от чахотки в возрасте 49 лет