Лагуткин Михаил Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Лагуткин Сидор
Мать: Лагуткина Анна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Лагуткина Акулина
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Лагуткина ??????
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагуткина ??????
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагуткина Акулина
Смерть
Неизвестно