Лагуткин Михаил Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагуткин Михаил Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Лагуткин Сидор

Мать: Лагуткина Анна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Лагуткина Акулина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лагуткин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лагуткина ??????

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагуткина ??????

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагуткина Акулина

Смерть
Неизвестно
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