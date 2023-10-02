Уварова Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Уварова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Уваров Осип (Иосиф) Иванович
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
21.07.1892
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка
Смерть
1902