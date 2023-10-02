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Уварова Степанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Уварова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Уваров Филипп Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Уваров Осип (Иосиф) Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
21.07.1892

Сын: Уваров Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка
Смерть
1902
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