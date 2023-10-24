Пасканова (Федотова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасканова (Федотова) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949

Отец: Федотов Павел Иванович

Мать: Федотова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
27.08.1977

Сын: Пасканов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Пасканов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасканов Денис Николаевич

Отец ребёнка: Пасканов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасканов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасканов Николай

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