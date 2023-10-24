Пасканова (Федотова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949
Рождение ребёнка
27.08.1977
Сын: Пасканов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Пасканов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасканов Денис Николаевич
Отец ребёнка: Пасканов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасканов Николай