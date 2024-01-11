Зубаиров Зэйнелбэшэр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаиров Зэйнелбэшэр

Место рождения

Россия

Дата рождения

03.03.1902

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

Около 1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902

Отец: Зубаиров Мухаммятсадыйк Забир Углы

Мать: Зубаирова Гельсагидэ Рахматулла Ильяс Кызы

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

Большое Рыбушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова Фатима

Смерть
1976
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