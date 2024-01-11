Зубаиров Зэйнелбэшэр
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.03.1902
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Большое Рыбушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубаирова Фатима
Смерть
1976