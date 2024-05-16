Родионова (Штольц) Мария Александровна 26.04.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионова (Штольц) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1988

Отец: Штольц Александр Рудольфович

Мать: Штольц (Кокорина) Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
13.12.2005

Сын: Дорогин Самуил Владимирович

Отец ребёнка: Дорогин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
25.06.2007

Дочь: Дорогина Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Дорогин Владимир Александрович

Бракосочетание
18.01.2019

Муж: Родионов Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
24.02.2019

Дочь: Родионова Мирослава Алексеевна

Отец ребёнка: Родионов Алексей Валерьевич

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