Родионова (Штольц) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2005
Сын: Дорогин Самуил Владимирович
Отец ребёнка: Дорогин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
25.06.2007
Дочь: Дорогина Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Дорогин Владимир Александрович
Бракосочетание
18.01.2019
Рождение ребёнка
24.02.2019
Дочь: Родионова Мирослава Алексеевна
Отец ребёнка: Родионов Алексей Валерьевич