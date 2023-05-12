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Постовалов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Постовалова Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
25.06.1991

Дочь: Кислова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Постовалова Светлана Леонтьевна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.11.1999

Дочь: Постовалова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Постовалова Светлана Леонтьевна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Светлана Леонтьевна