Постовалов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.06.1991
Дочь: Кислова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Постовалова Светлана Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.11.1999
Дочь: Постовалова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Постовалова Светлана Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно